15 лет в НХЛ, Кубок Стэнли, близкий друг Овечкина: как живет хоккеист Орлов

Известному российскому хоккеисту Дмитрию Орлову 23 июля исполняется 35 лет. Начав свою карьеру в «Металлурге», спортсмен со временем начал выступать за крупнейшие американские хоккейные клубы. Как складывалась карьера Орлова и как Александр Овечкин спас его роман с будущей женой — в материале NEWS.ru.

Чем известен хоккеист Орлов

Дмитрий Орлов родился в 1991 году в Новокузнецке в спортивной семье. Его отец Владимир и старший брат Максим занимались регби, причем последний долгое время был капитаном местной профессиональной команды. Дмитрия тоже отдали в регбийную школу, но мальчику с ранних лет нравился хоккей. Два года Орлов ходил в обе секции. Спустя время он сделал окончательный выбор в пользу хоккея. В школьные времена Орлов побывал и защитником, и нападающим. Это во многом и сформировало его нынешнюю роль на площадке. Хоккеист выступает на позиции защитника, но качественно и своевременно умеет подключаться в атаку.

Профессиональную карьеру Орлов начал в 2007 году в составе новокузнецкого «Металлурга». Уже в 2009-м его задрафтовал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде, а в 2011-м подписал с игроком полноценный контракт. В 2014 году Орлов получил травму кисти. Планировалось, что на восстановление уйдет пара месяцев, но потребовался год. Несмотря на это, Орлов заиграл еще лучше, чем до травмы.

«Вашингтон» раз за разом продлевал контракт с Орловым. Суммарно он отыграл в «Кэпиталз» 12 лет и выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. В 2023-м Орлов не смог договориться по сроку контракта и перешел в «Бостон Брюинз». За этот клуб он провел 24 матча и в статусе свободного агента заключил соглашение с «Каролиной Харрикейнз», а в 2025-м — с «Сан-Хосе Шаркс».

Как Александр Овечкин спас историю любви хоккеиста Орлова

В 2008 году на спортивном факультете в институте Орлов познакомился с девушкой по имени Варвара. Спорт стал причиной их расставания: девушка серьезно увлекалась фигурным катанием. В момент, когда она попала в шоу олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой и заслуженного тренера России Игоря Бобрина Moscow Stars on Ice, Орлову предстоял отъезд в Вашингтон.

«Тогда вообще ничего не было понятно: останется ли он там, где будет жить, что будет с нашими отношениями. Дима сказал: „Ты поедешь в Москву, а я — в Вашингтон“. Я только потом поняла, что два спортсмена не могут ужиться вместе. Мне кажется, девушка всегда должна быть за мужчиной. Тяжело совмещать карьеру и жизнь с профессиональным хоккеистом. Нам пришлось расстаться, такая жизнь была просто невыносима. У каждого свой график, своя жизнь. Зачем держать человека, если ты находишься на другом континенте», — рассказывала девушка.

Дмитрий Орлов (слева), Евгений Кузнецов и Александр Овечкин Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

По ее словам, ключевую роль в возобновлении отношений сыграл друг Орлова Александр Овечкин, с которым она познакомилась во время поездки в Вашингтон с шоу. Возлюбленная Орлова почувствовала от великого хоккеиста невероятную поддержку. Также она поняла, что Овечкин хочет, чтобы девушка была с Орловым.

«После того как случился локаут в сезоне-2012/13, я уже поехала в Вашингтон к Диме, и мы переехали в Херши (город в американском штате Пенсильвания. — NEWS.ru). Дима просто выслал мне билет и сказал: „Приезжай“. Возможно, Саша Овечкин как наставник, как друг повлиял на выбор Димы. Мальчишкам очень тяжело в Америке. Конечно, есть ребята, которым не нужны девушки, но без поддержки не обойтись», — рассказывала Варвара Орлова.

Личная жизнь хоккеиста Орлова

С того времени пара вместе жила в Вашингтоне, а в 2016 году официально скрепила союз узами брака. Являясь спортсменкой в прошлом, Варвара прекрасно понимает специфику профессии мужа и старается делать все, чтобы Орлов показывал свой максимум на льду.

«Когда только начинаются отношения, девушки не понимают, почему парень с ними не разговаривает и не зовет в ресторан, не понимают, что хоккеисту нужно готовиться к игре. Я всегда подстраиваюсь под Диму, свои дела стараюсь не делать в день игры. Нужна спокойная обстановка дома, чтобы Дима не волновался, если я куда-то поехала. Но в то же время Дима очень понимающий, он не запрещал мне учиться, всегда за мои начинания», — говорила Орлова.

28 июня 2019 года в семье хоккеиста родился сын Кирилл.

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