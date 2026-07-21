Духовные практики, скандал на Олимпиаде: как живет Татьяна Лебедева

Знаменитой российской легкоатлетке Татьяне Лебедевой 21 июля исполняется 50 лет. Каких успехов добилась спортсменка, что известно о ее личной жизни и какой скандал связан с ее участием в Олимпийских играх в Пекине — в материале NEWS.ru.

Какие карьерных успехов добилась легкоатлетка Лебедева

Татьяна Лебедева родилась 21 июля 1976 года в Стерлитамаке. В первом классе ее не взяли в секцию спортивной гимнастики из-за отсутствия гибкости. Через три года учитель физкультуры посоветовал ей пойти в легкую атлетику. В пятом классе Лебедева начала тренироваться два раза в день. Уже в 14 лет Татьяна заняла второе место на первенстве СССР среди юношей и девушек. Изначально Лебедева занималась бегом, но затем перешла в прыжки в длину. В 1998 году она попала в сборную России и выиграла бронзу на первенстве страны. В 2000-м Лебедева выиграла чемпионат Европы, а в 2001, 2003, 2004, 2006 и 2007-м — мира. На Олимпиаде-2000 в Сиднее в ее активе серебряная медаль, в Афинах-2004 — золотая и бронзовая, а в Пекине-2008 — две серебряные.

Татьяна Лебедева, 2015 г. Фото: Igor Kritskiy/Global Look Press

Лебедева была последовательницей духовного учителя Шри Чинмоя. Он дал ей духовное имя Шарботтама, что переводится как «самая лучшая», и вдохновлял на установление спортивных рекордов, а также проведение уникальных силовых акций. Татьяна брала у Шри Чинмоя уроки медитации, которые помогали ей справляться с огромными предсоревновательными нагрузками и стрессом. Лебедева отмечала, что его философия, основанная на самосовершенствовании и преодолении собственных пределов, очень помогала в легкой атлетике.

За что дисквалифицировали легкоатлетку Лебедеву

25 января 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине после перепроверки допинг-проб. У спортсменки обнаружили запрещенные стероиды, которые активно применяют бодибилдеры для повышения выносливости. Через два дня Лебедеву пожизненно отстранили от работы во Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), где спортсменка являлась членом исполнительного комитета.

Чем занимается легкоатлетка Лебедева после завершения карьеры

В марте 2009 года Лебедева была избрана в Волгоградскую областную Думу, где была заместителем председателя комитетa по здравоохранению, физической культуре и молодежной политике и заместителем председателя комитетa по предпринимательству, малому и среднему бизнесу. В октябре того же года спортсменка стала членом попечительского совета Фонда содействия созданию городского хосписа и помощи детям-сиротам «Достоинство».

В октябре 2014-го ее избрали представителем Волгоградской областной думы в Совете Федерации. Полномочия Лебедевой прекратились в октябре 2019-го. С 2008 по 2016 год являлась вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сейчас Лебедева работает в Российском университете дружбы народов (РУДН) заведующей кафедрой физического воспитания и спорта, а также часто комментирует события в легкой атлетике и выступает экспертом в СМИ. Так, недавно она высказывалась по поводу появления инструкции для видеооператоров, направленной против сексуализации женщин и разработанной Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом.

«Всегда есть общий телевизионный этикет: если операторы видят что-то неприличное, они не станут это показывать. Можно вспомнить, как американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии в порванных шортах. Данный момент тоже не попал в трансляцию. Тут уже вопрос телевизионной этики. Наверное, не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие после забегов или прыжков. Слишком откровенные планы порой действительно брать не стоит», — говорила Лебедева.

Что известно о личной жизни легкоатлетки Лебедевой

Более 20 лет Лебедева была замужем за директором волгоградской спортивной школы Николаем Матвеевым, который скончался в 2020 году от рака. У пары родились две дочери: Анастасия (в 2002 году) и Александра (в 2011 году).

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