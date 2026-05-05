«Всех отправили куда только можно»: Сидоренко о Бублике и Медведеве

В настольном теннисе нельзя разбивать ракетки, за это сразу удаляют с игры, рассказал участник сборной России Владимир Сидоренко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что нарушение фиксируется, даже если ракетка просто упадет. Сидоренко упомянул несдержанность теннисистов, в частности Александра Бублика и Даниила Медведева, которые, по его словам, «уже всех переслали».

Если разобьешь ракетку в настольном теннисе, сразу красная [карточка]. У нас даже если ракетка просто падает, красная. Даже не штраф. Разрешено показывать зрелище только за столом. Все строго. В большом теннисе [Александр] Бублик и [Даниил] Медведев уже шлют-перешлют там всех. Уже всех отправили куда только можно, от Африки до Антарктиды. В этом тоже есть свой плюс. Многие идут на большой теннис в том числе и из-за «бешеных теннисистов». У всех свой вкус, — сказал спортсмен.

3 мая Сидоренко впервые за последние четыре года стал чемпионом России. В решающий день он совершил два камбэка: в полуфинале обыграл Дмитрия Виноградова, проигрывая со счетом 1-3 по партиям, а в финале — Дениса Ивонина, уступая 0-2.

Ранее Сидоренко рассказал, что в Европе люди лицемерны, но более общительны. Спортсмен отметил, что ему ближе Россия. Сидоренко рассказал, что всегда радуется возвращению в Санкт-Петербург.

Виктор Байбаков
