Теннисистка Абраамян рассказала, узнают ли ее на улице

Девятикратная чемпионка России Элизабет Абраамян заявила, что ее не часто узнают на улице. В разговоре с NEWS.ru спортсменка отметила, что для нее важно иметь возможность выходить из дома, не привлекая лишнего внимания.
Скорее нет, чем да. Чаще всего меня узнают в Нижнем Новгороде, так как я здесь живу и представляю этот регион на российских соревнованиях. Для меня очень важно сохранять баланс: быть вовлеченной в спортивную жизнь и при этом иметь возможность вести обычный образ жизни — просто выйти на прогулку, не привлекая лишнего внимания. Такая приватность — это ценный ресурс в наше время, — сказала она.
На прошедшем чемпионате России Абраамян стала первой в миксте и парном разряде. В индивидуальных соревнованиях спортсменка уступила Марии Тайлаковой.
Ранее участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко рассказал, что в их виде спорта нельзя разбивать ракетки, за это сразу удаляют с игры. Он отметил, что нарушение фиксируется, даже если ракетка просто упадет. Сидоренко упомянул несдержанность теннисистов, в частности казахстанца Александра Бублика и россиянина Даниила Медведева, которые, по его словам, «уже всех переслали».