Теннисистка Абраамян рассказала, узнают ли ее на улице

Девятикратная чемпионка России Элизабет Абраамян заявила, что ее не часто узнают на улице. В разговоре с NEWS.ru спортсменка отметила, что для нее важно иметь возможность выходить из дома, не привлекая лишнего внимания.

Скорее нет, чем да. Чаще всего меня узнают в Нижнем Новгороде, так как я здесь живу и представляю этот регион на российских соревнованиях. Для меня очень важно сохранять баланс: быть вовлеченной в спортивную жизнь и при этом иметь возможность вести обычный образ жизни — просто выйти на прогулку, не привлекая лишнего внимания. Такая приватность — это ценный ресурс в наше время, — сказала она.

На прошедшем чемпионате России Абраамян стала первой в миксте и парном разряде. В индивидуальных соревнованиях спортсменка уступила Марии Тайлаковой.

