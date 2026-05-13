«Цель — медаль Олимпиады»: теннисистка Абраамян о победах и главной мечте

Элизабет Абраамян — четырехкратная чемпионка России по настольному теннису в одиночном разряде (2022–2025), победительница международных турниров. На завершившемся первенстве страны в «Лужниках» она стала первой в миксте и парном разряде, а также заняла третье место в индивидуальных соревнованиях. В интервью NEWS.ru она рассказала, почему стала заниматься настольным теннисом, назвала свою главную мечту в карьере и раскрыла, как проводит свободное от соревнований время.

«Ставить перед собой высокие цели — это основа прогресса»

— Почему выбрали настольный теннис? Что вас привлекло в этом виде спорта?

— Впервые в зал настольного тенниса я попала в три года. Тогда мы с семьей еще жили в Ереване. Мой шестилетний брат занимался настольным теннисом, и я вместе с мамой ходила забирать его с тренировок. Мне нравилось подглядывать за работой брата у стола, я даже ругала его, когда он не точно выполнял задания тренера, пыталась умничать (смеется. — NEWS.ru). Мама заметила мой энтузиазм и попросила тренера обратить на меня внимание.

Несмотря на то, что в настольный теннис начинают играть в возрасте 6–7 лет, тренер пошел нам навстречу и дал мне задание: я должна была научиться набивать мяч на ракетке хотя бы 10 раз подряд. За три-четыре дня занятий с мамой я научилась, и меня взяли в группу. С первой же тренировки я влюбилась в настольный теннис. Это было какое‑то волшебство! Маленький мяч, маленькая ракетка — а сколько возможностей! Сейчас мне 22 года, и большую часть своей жизни я провожу в теннисных залах по всему миру. Для меня это не просто спорт — это моя отдушина и мой спортивный смысл жизни.

Элизабет Абраамян Фото: ФНТР/Алексей Савченко

— На всероссийском уровне вы выиграли все, что можно. Какая мотивация сейчас?

— Побед много не бывает. Помимо всероссийского уровня есть еще международный. Конечно, мне хочется показать себя и там. Очень рада, что с марта 2025 года у меня снова появилась такая возможность! Я уже не раз говорила, что моя самая большая спортивная мечта — медаль на Олимпийских играх. Интерес, насколько далеко я могу зайти, и есть моя мотивация.

— Уровень конкуренции на российских и международных соревнованиях — насколько он растет с каждым годом?

— Уровень однозначно растет. У нас очень много молодых, талантливых, перспективных юниоров, которые уже наступают нам на пятки. Взрослые опытные игроки тоже в строю и всегда могут навязать борьбу, поэтому конкуренция была, есть и будет. На международной арене конкуренция особенно высока, и с каждым годом она все выше и выше. Подтягиваются даже те страны, которые ранее считались аутсайдерами. Плюс практически на каждом турнире появляются новые молодые перспективные игроки из азиатских стран — лидеров в нашем виде спорта.

— Вы одержали две победы на международном турнире в Тунисе. Опишите свои впечатления.

— Эта победа особенно значимая и яркая для меня, я подробно рассказала об этом в видеоролике, который на днях выпустила в своих социальных сетях. Если в двух словах, то я счастлива! Чувствую, что все делаю правильно, а после таких побед появляется дикий азарт, хочется тренироваться еще усерднее и покорять новые вершины.

— Какие важные старты будут у вас в этом сезоне после чемпионата России?

— В календаре на этот год запланированы ряд международных турниров серии Мирового настольного тенниса (WTT), а также чемпионат Европы, точный состав на который еще не определен. Но я надеюсь, что благодаря моим результатам я получу право выступить на столь важном турнире. Что касается российского календаря, то впереди нас ждет плей-офф Профессиональной лиги настольного тенниса (ПЛНТ), который я проведу в составе команды УГМК (Верхняя Пышма).

— Какие различия у российских тренеров и зарубежных?

— Мне кажется, специфика работы тренера редко зависит от его географического положения. Гораздо важнее накопленный опыт, личные педагогические принципы и понимание того, как раскрыть потенциал спортсмена. Поэтому подходы могут сильно различаться даже в пределах одного города. Просто потому, что тренеры разные, а не потому, что они где‑то по‑разному обучены.

— Каким максимально высоким номером мирового рейтинга вы себя видите?

— Я уже была на 32‑м месте в мировом рейтинге, и это далеко не предел. В ближайшее время я нацелена как минимум вернуться на эту позицию. А максимум? Конечно, возглавить мировой рейтинг. Считаю, что ставить перед собой высокие цели — это основа прогресса: без большой мечты сложно добиться выдающихся результатов.

«Олимпийская медаль — скорее не мечта, а цель»

— В большом теннисе ломают ракетки, когда психуют. В настольном теннисе есть такая тенденция? Когда в последний раз ломали ракетку?

— Никогда. Я очень бережно отношусь к своему инвентарю и считаю ракетку продолжением своей руки. Сломать ракетку равно что сломать руку. Конечно, я живой человек и тоже могу испытывать негативные эмоции, но я никогда не обращаю агрессию к инвентарю. Игроки бывают разные, никого не осуждаю, но для меня это неприемлемо.

— Насколько высокое внимание к настольному теннису в России? Как его повысить?

— К сожалению, внимания не так много, как у большинства других видов спорта в нашей стране. Но меня радует, что с течением времени настольному теннису уделяется все больше внимания со стороны СМИ. Я думаю, что это связано с нашими достижениями на международной арене и ростом уровня организации всероссийских соревнований. Я как игрок тоже стараюсь вносить свой вклад в популяризацию настольного тенниса через свои социальные сети.

— В мире и Европе внимание к настольному теннису выше или на таком же уровне?

— Однозначно выше. Посмотрите, сколько людей приходит на европейские и мировые турниры — трибуны почти всегда полные. А также — на аудиторию в социальных сетях WTT (Мировой настольный теннис. — NEWS.ru), это тоже хороший показатель для оценки популярности вида спорта.

— Вы активно участвуете во всех известных соцсетях. Что дает эта деятельность в плане известности и популяризации своего вида спорта?

— Этот вопрос лучше задать аудитории, которая на меня подписана. Я просто делаю свое дело и верю, что своим примером могу вдохновить кого‑то начать играть в настольный теннис. Мне очень хочется, чтобы люди тоже влюбились в этот потрясающий вид спорта, как когда‑то влюбилась я.

— Вас часто узнают на улице?

— Скорее нет, чем да. Чаще всего меня узнают в Нижнем Новгороде, так как я здесь живу и представляю этот регион на российских соревнованиях. Для меня очень важно сохранять баланс: быть вовлеченной в спортивную жизнь и при этом иметь возможность вести обычный образ жизни — просто выйти на прогулку, не привлекая лишнего внимания. Такая приватность — это ценный ресурс в наше время.

— Если вас позовут в фильм о настольном теннисе, о вашем пути — согласитесь принять участие?

— Было бы глупо отказываться от такого предложения, но всему свое время. Я еще не достигла пика своей карьеры, поэтому о биографическом фильме говорить рано. Я много работаю и верю, что самые большие победы у меня еще впереди. А вот после завершения карьеры — почему бы и нет.

— Сейчас очень популярно шоу «Титаны». Смотрите ли этот проект и звали ли вас участвовать?

— «Титанов» смотрю, если на это есть свободное время. С возвращением на международную аренду график турниров и сборов стал очень плотным, чаще всего я нахожусь в зале или в дороге. У нас даже шутка появилась, что если у меня в руке нет ракетки, значит, я в самолете. Разговоры об участии тоже были, но какого-то большого желания у меня пока нет.

— Как проводите свободное время?

— Стараюсь организовать себе качественный отдых, это тоже важная часть моей профессии. Могу сходить в баню, на массаж, покататься на велосипеде, сходить в кино или просто прогуляться по городу. После длительного отсутствия дома хочется тишины и умиротворения, как в том видео. Экстремальный отдых я не люблю, поэтому прогулки, вкусная еда, встречи с друзьями и время с семьей — это и есть отдых для меня.

— Любимый фильм/сериал?

— Любимый фильм — «Лед», любимый сериал — «Триггер». Мне нравится все, что связано со спортом, психологией и преодолением себя. Еще люблю комедии посмотреть, но выделить какую-то одну не могу.

— Главная мечта в карьере?

— Олимпийская медаль. Но это скорее не мечта, а цель. Думаю, что выиграть ОИ хотят большинство профессиональных спортсменов. Я не исключение.

— Если бы не настольный теннис, то что?

— Разводила бы пчел или пекла хлеб (смеется. — NEWS.ru). Мед полезен для здоровья, а я стараюсь поддерживать и пропагандировать здоровый образ жизни, хоть и не всегда получается. Хлеб я просто очень люблю. Те, кто давно на меня подписан, знают об этой моей страсти. Пусть это и не совсем здоровое питание.

