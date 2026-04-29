«Выстрадали эту победу»: Ватутин о 20-летии триумфа ЦСКА в Евролиге

В этом году исполняется 20 лет с момента первой победы ЦСКА в баскетбольной Евролиге. В 2006-м армейцы заявили о себе на весь мир, выиграв «Финал четырех» в Праге. В решающей встрече ЦСКА победил израильский «Маккаби» со счетом 73:69. Той командой руководил итальянский специалист Этторе Мессина. В мае армейцы собираются отметить большой успех. Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью NEWS.ru вспомнил главные моменты исторической победы и раскрыл детали предстоящего мероприятия.

— Какое место занимает победа в Евролиге-2006 в истории ЦСКА?

— Она знаковая. До этого ЦСКА не завоевывал еврокубок 35 лет. Для нас, тех, кто пришел в команду в 2002 году, это была особенная победа. Любое достижение в Евролиге надо выстрадать. Прийти, залить все деньгами, получить хороший бюджет, купить хороших игроков — только за счет этого победить не получится. Надо прилично пострадать, то есть уметь терпеть.

— В какой момент сезона пришло понимание, что вы способны выиграть Евролигу?

— Все большие клубы работают с целью выиграть Евролигу. Входили в сезон с таким настроем. Но это понимание не дает гарантий: формат «Финала четырех» предполагает наличие большого элемента случайности, да и классных конкурентов в том году было предостаточно. Я бы отметил момент сезона, когда по нам был нанесен большой удар. 26 января в гостевом матче с «Реалом» получил травму лучший бомбардир команды Дэвид Андерсен. Заменивший его Томас Ван Ден Шпигель по умолчанию был несопоставимым по уровню игроком, хотя в итоге здорово помог команде. Стоит снять шляпу перед всеми остальными ребятами и тренерским штабом, которые сумели перестроиться без своего лидера и довести дело до победы.

Финал баскетбольной Евролиги, команда ЦСКА Фото: Илья Питалев/РИА Новости

— Какого результата вы ждали от команды в 2006 году после попадания в «Финал четырех»?

— Мы хотели победить. Но в полуфинале нам противостояла «Барселона» с находившимися в расцвете карьеры Хуаном Карлосом Наварро, Грегором Фучкой и Шэммондом Уильямсом. Выход в финал добавил веры в себя, однако впереди был чемпион двух последних лет «Маккаби» с Энтони Паркером, Николой Вуйчичем, Уиллом Соломоном. Поэтому мы не думали об итоге «Финала четырех» — смотрели только на следующую игру, которая была серьезнейшим испытанием.

— За счет чего ЦСКА удалось добиться победы?

— Прежде всего за счет потрясающего настроя. Те, кто пережил поражение в Москве годом ранее, горели желанием реабилитироваться. Те, кто пришел летом, хотели доказать, что в них поверили не зря. Класс той команды был очень высок, она заслуживала золота. За предыдущие годы клуб приобрел колоссальный опыт решающих матчей, из ошибок были сделаны верные выводы. В этом смысле была очень велика и значима работа президента клуба Сергея Кущенко (занимал этот пост с 2006 по 2009 год. — NEWS.ru).

— Самый памятный момент финала?

— То, как мы оправились от рывка «Маккаби» 8:0 на старте матча. Алексей Саврасенко поставил блок-шот, убежал в быстрый отрыв и, к удивлению многих, вколотил мощный данк. Леша нечасто забивал сверху.

— Главные игроки ЦСКА в той чемпионской команде?

— Сложно кого-то выделять в такой шикарной команде. Назову Никиту Курбанова, который в 19-летнем возрасте вышел на матч и помог команде в полуфинале. Он остается ее символом по сей день, сыграв более 800 матчей за ЦСКА. Отмечу Теодороса Папалукаса, которого брали в 2002-м в довесок к Никосу Хацивретасу, чтобы звездному на тот момент защитнику было нескучно в Москве. В 2006-м Папас стал MVP (самым ценным игроком. — NEWS.ru) «Финала четырех».

Защитник ЦСКА Теодорос Папалукас Фото: Антон Денисов/РИА Новости

— ЦСКА победил в Евролиге в 2006-м, а Россия выиграла чемпионат Европы в 2007 году. Как та победа армейцев повлияла на интерес к баскетболу в стране? Есть ли заслуга ЦСКА в успехе национальной команды на Евробаскете-2007?

— На посещаемости это сильно не сказалось, но бум интереса был. Что касается заслуг, то среди чемпионов Европы — 2007 были армейцы Джей Ар Холден, Саврасенко, Антон Понкрашов и Захар Пашутин. Но также важно понимать, что в той команде на ведущих ролях были Андрей Кириленко и Виктор Хряпа. Выделять кого-то, кроме Кириленко, неправильно — это был полностью его турнир, он заслуженно стал MVP Евробаскета.

— Как родилась идея собрать игроков и тренеров ЦСКА в честь 20-летия первой победы в Евролиге?

— Мы разговаривали с Мессиной в ноябре-декабре вообще по другому поводу. И он меня ошарашил, сказав: «А вы помните, что в следующем году будет 20 лет, как мы выиграли Прагу?» В это было очень сложно поверить. Мы решили это отметить — позвать всех соучастников и «подельников». Встретившись с Мессиной в январе, я сказал: «Мы точно будем отмечать. Приедешь или нет?» Он ответил, что обязательно будет.

— Кто еще приедет на мероприятие?

— В нынешней ситуации трудно давать гарантии. На данный момент из иностранцев подтвердили приезд Мессина, Папалукас и Матьяж Смодиш. Есть надежды на Холдена и Дэвида Вантерпула — пока ждем их решения. Рассчитываем увидеть почти всех россиян. Кстати, будет любопытно, если наше мероприятие выпадет на полуфинал Лиги ВТБ, в котором мы можем встретиться с «Пармой». Будем чествовать тренеров гостей, братьев Пашутиных (тренируют «Парму». — NEWS.ru). В любом случае ждем их на празднике.

