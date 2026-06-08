Стало известно, что усложняет мирное урегулирование между РФ и Украиной

Стало известно, что усложняет мирное урегулирование между РФ и Украиной Песков: удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет попытки мирного урегулирования

Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые передает РИА Новости, Россия остается открытой к этому процессу.

Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому, — сказал Песков.

В понедельник, 8 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотник атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь. В результате ранения получил машинист, его помощник погиб, при этом пассажиры не пострадали. Позднее в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс» уточнили, что пассажиров всех поездов, находившихся на территории Крыма, эвакуировали после атаки.

Полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что дроны, атаковавшие пассажирский поезд в Крыму, могли запустить из Одесской или Херсонской областей. По его словам, это наиболее прямой и короткий маршрут.