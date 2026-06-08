Инфраструктурный саммит «Сильная Россия» состоится в Москве

В Москве в Центре событий РБК 3 июля состоится инфраструктурный саммит «Сильная Россия» (InfraSpace), который объединит представителей органов власти, инвесторов, застройщиков, девелоперов, подрядчиков, проектировщиков, дорожников, производителей стройматериалов, ИТ-компаний и финансового сектора. Мероприятие откроет сессия «Финансирование инфраструктурных проектов: инвестиции для глобального развития». Организатором InfraSpace выступило Агентство экономического развития.

Участники обсудят «Инфраструктурное меню», «Фабрику проектного финансирования», ГЧП, конкурентные преимущества лизинга оборудования и техники. Кроме того, они поговорят о способах привлечения частных инвестиций в проекты, инструментах для раскрытия инвестиционного потенциала регионов и затронут другие темы.

Центральной пленарной сессией станет «Развитие инфраструктурных проектов как драйвер экономического роста России». В фокусе внимания участников будут национальные проекты «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», а также вызовы отрасли жилищного строительства и способы их преодоления.

Помимо этого, на мероприятии рассмотрят меры для обеспечения доступности социальной инфраструктуры во всех регионах и развития рынка стройматериалов, потенциал цифровизации и «умных» технологий для ускорения реализации проектов. В программу войдут стратегические сессии, организованные B2B и B2G переговоры, а также выставка с актуальными проектами и разработками.

Ранее в Москве прошел инфраструктурный саммит InfraSpace, который стал ключевой площадкой для обсуждения приоритетов пространственного развития, формирования благоприятного инвестиционного климата и развития экономического потенциала регионов России. Мероприятие открылось деловым завтраком, на котором участники обсудили взаимодействие государства, институтов развития и частных инвестиций при проектном финансировании.