В Кремле ответили на заявление Буданова о шансах на завершение конфликта

В Кремле ответили на заявление Буданова о шансах на завершение конфликта Песков: завершение конфликта возможно, если Киев примет нужные решения

Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев будет готов принять нужные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова о шансах на завершение российско-украинского конфликта в текущем году, передает РИА Новости.

Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты, — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что мирное урегулирование конфликта на Украине сейчас намного ближе, чем принято считать. По словам американского лидера, в последнее время наблюдался значительный прогресс в этом вопросе.

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что конфликт на Украине может завершиться либо компромиссным соглашением с Россией, либо дальнейшей эскалацией с тяжелыми последствиями для украинской государственности. Он отметил, что альтернатив политическому урегулированию он не видел.