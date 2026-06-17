В США допустили два сценария окончания конфликта на Украине

В США допустили два сценария окончания конфликта на Украине Экс-директор ЦРУ Биб: компромисс с РФ станет крахом стратегии Запада

Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что конфликт на Украине может завершиться либо компромиссным соглашением с Россией, либо дальнейшей эскалацией с тяжелыми последствиями для украинской государственности. По словам Биба, альтернативы политическому урегулированию он не видит.

Он отметил, что Константиновка вот-вот падет. Биб также высказался о позиции европейских стран в отношении урегулирования конфликта. По его мнению, после окончания холодной войны Запад придерживался внешнеполитического курса, который в нынешних условиях оказался нежизнеспособным.

Биб предположил, что одна из причин нежелания отдельных европейских стран поддерживать компромиссное урегулирование связана с необходимостью пересмотра прежних подходов во внешней политике. По его словам, завершение конфликта путем компромисса заставило бы европейские государства признать неэффективность стратегии, которой они придерживались на протяжении последних десятилетий.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США и Евросоюз не смогут прийти к единому мнению по украинскому вопросу по итогам саммита G7. Многие европейские политики уже не воспринимают главу Белого дома Дональда Трампа всерьез, считает эксперт.