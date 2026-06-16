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16 июня 2026 в 17:44

Политолог ответил, придут ли США и ЕС к консенсусу по Украине на саммите G7

Политолог Дудаков: США и ЕС не придут к консенсусу по Украине после саммита G7

Фото: Michael Kappeler, Pool/Dts Nachr/Global Look Press
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США и Евросоюз не смогут прийти к единому мнению по украинскому вопросу по итогам саммита G7, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, многие европейские политики уже не воспринимают главу Белого дома Дональда Трампа всерьез.

До выборов в Конгресс США остается четыре месяца. На них, скорее всего, победят демократы, которые занимают более проукраинскую позицию по сравнению с республиканцами. Поэтому европейцы будут пытаться с ними работать в обход Белого дома. Но нужно отметить тот факт, что сейчас Трамп подходит к украинскому кризису совсем в другом положении. Многие, в том числе среди союзников Штатов в Европе, воспринимают его уже как «хромую утку». Поэтому я сомневаюсь, что ему удастся убедить европейских коллег занять позицию Вашингтона, то есть более реалистичную. Ему будет гораздо сложнее проломить антироссийский консенсус по сравнению с тем, что было год назад, — поделился Дудаков.

Он предположил, что по завершении саммита G7 все стороны останутся при своих позициях. По мнению политолога, США вновь будут много говорить о переговорах с Россией, но без предоставления конкретных деталей. А европейская партия войны, добавил американист, продолжит противостояние с Москвой.

Ранее Трамп в рамках саммита G7 проигнорировал вопрос журналиста, касающийся его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ответ американский лидер лишь ухмыльнулся и поспешно удалился.

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