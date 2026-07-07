Лавров рассказал о статусе Константиновки Лавров обвинил Киев в отказе забрать тела погибших в Константиновке военных

Приглашение Министерства обороны России забрать тела погибших украинских военнослужащих подтверждает статус Константиновки, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Махмуда Али Юсуфа. Дипломат также заявил, что отказ Киева от проведения гуманитарной акции свидетельствует о безразличии украинских властей к погибшим солдатам. Встреча транслировалась на сайте МИД РФ.

Что касается вашего вопроса о статусе Константиновки, мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне, — приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих, — подчеркнул Лавров.

В субботу, 4 июля, Минобороны России предложило прекратить обстрелы Константиновки для организации передачи тел погибших бойцов ВСУ. Однако Киев, по данным российской стороны, отказался.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Константиновки Вооруженными силами РФ является важным шагом с тактической и стратегической точек зрения. По словам представителя Кремля, российские войска продолжают наступление.