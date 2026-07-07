Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля

Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля

В ночь на 7 июля над территорией России сбили свыше 450 украинских беспилотников. Несколько сотен дронов, направлявшихся на Москву, были уничтожены средствами ПВО. В Калужской области в результате налета БПЛА произошло возгорание на предприятии. В Белгородской области погиб мирный житель. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 7 июля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 452 украинских беспилотника над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 17 регионов страны.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Частные дома, гаражи и автомобили в двух муниципалитетах Воронежской области были повреждены в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Расчеты ПВО уничтожили 14 дронов над двумя городскими округами и четырьмя районами, жертв и пострадавших нет.

На промышленном предприятии в Калужской области после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар, заявил глава региона Владислав Шапша. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. В ночь на 7 июля силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над Боровским, Дзержинским и Сухиничским муниципальными округами, а также на окраине Калуги, уточнил губернатор.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате удара ВСУ по поселку Юбилейный Курского района пострадали двое местных жителей — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, они получили множественные осколочные ранения.

Хинштейн подчеркнул, что в результате атаки в поселке были повреждены крыша и остекление одного частного дома, в другом выбиты окна.

В Запорожской области из-за атак Вооруженных сил Украины произошло частичное отключение электроснабжения. Ряд энергетических объектов получил повреждения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Крыму несколько населенных пунктов и районов остались без света после ударов БПЛА противника, заявили в «Крымэнергоинформе». На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети». Электроснабжение было нарушено в 12 районах и шести городах полуострова. В частности, без света остались жители населенных пунктов Красноперекопск, Джанкой, Саки, Евпатория, Керчь и городского округа Армянск. Кроме того, было нарушено энергоснабжение Красноперекопского, Джанкойского, Красногвардейского, Белогорского, Черноморского, Раздольненского, Первомайского, Советского, Нижнегорского, Кировского и Ленинского районов.

Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Москву

Попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за последние два года, сообщают СМИ со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина. По его информации, в направлении Московского региона были запущены более 430 беспилотников.

Силы ПВО нейтрализовали большую часть БПЛА на дальних подступах. При этом 36 вражеских дронов были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Утром 7 июля Собянин добавил, что средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших в направлении столицы.

Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Как ВСУ ударили ракетами по Белгородской области

Мирный житель погиб в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на село Беловское, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Кроме того, еще три человека пострадали, добавил он. По его информации, им оказывается медицинская помощь.

«Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре», — написал Шуваев.

Мирная жительница пострадала в городе Шебекино Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Она получила осколочное ранение плеча, сообщил оперштаб. Женщину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Кроме того, выросло число пострадавших до восьми человек в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, совершенной 6 июля. Среди раненых трое детей, сообщил оперштаб региона. Дрон атаковал автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа.

Дети были оперативно доставлены в областную детскую клиническую больницу, где медики выявили тяжелое состояние у годовалой девочки. Взрослые пострадавшие были распределены по лечебным учреждениям.

Трех женщин доставили в городскую больницу № 2 Белгорода для стационарного наблюдения. Еще пятерых раненых отпустили домой после оказания помощи.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

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