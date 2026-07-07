Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 14:30

Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 7 июля над территорией России сбили свыше 450 украинских беспилотников. Несколько сотен дронов, направлявшихся на Москву, были уничтожены средствами ПВО. В Калужской области в результате налета БПЛА произошло возгорание на предприятии. В Белгородской области погиб мирный житель. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 7 июля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 452 украинских беспилотника над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 17 регионов страны.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Частные дома, гаражи и автомобили в двух муниципалитетах Воронежской области были повреждены в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Расчеты ПВО уничтожили 14 дронов над двумя городскими округами и четырьмя районами, жертв и пострадавших нет.

На промышленном предприятии в Калужской области после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар, заявил глава региона Владислав Шапша. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. В ночь на 7 июля силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над Боровским, Дзержинским и Сухиничским муниципальными округами, а также на окраине Калуги, уточнил губернатор.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате удара ВСУ по поселку Юбилейный Курского района пострадали двое местных жителей — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, они получили множественные осколочные ранения.

Хинштейн подчеркнул, что в результате атаки в поселке были повреждены крыша и остекление одного частного дома, в другом выбиты окна.

В Запорожской области из-за атак Вооруженных сил Украины произошло частичное отключение электроснабжения. Ряд энергетических объектов получил повреждения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Крыму несколько населенных пунктов и районов остались без света после ударов БПЛА противника, заявили в «Крымэнергоинформе». На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети». Электроснабжение было нарушено в 12 районах и шести городах полуострова. В частности, без света остались жители населенных пунктов Красноперекопск, Джанкой, Саки, Евпатория, Керчь и городского округа Армянск. Кроме того, было нарушено энергоснабжение Красноперекопского, Джанкойского, Красногвардейского, Белогорского, Черноморского, Раздольненского, Первомайского, Советского, Нижнегорского, Кировского и Ленинского районов.

Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Москву

Попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за последние два года, сообщают СМИ со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина. По его информации, в направлении Московского региона были запущены более 430 беспилотников.

Силы ПВО нейтрализовали большую часть БПЛА на дальних подступах. При этом 36 вражеских дронов были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Утром 7 июля Собянин добавил, что средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших в направлении столицы.

Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Как ВСУ ударили ракетами по Белгородской области

Мирный житель погиб в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на село Беловское, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Кроме того, еще три человека пострадали, добавил он. По его информации, им оказывается медицинская помощь.

«Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре», — написал Шуваев.

Мирная жительница пострадала в городе Шебекино Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Она получила осколочное ранение плеча, сообщил оперштаб. Женщину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Кроме того, выросло число пострадавших до восьми человек в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, совершенной 6 июля. Среди раненых трое детей, сообщил оперштаб региона. Дрон атаковал автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа.

Дети были оперативно доставлены в областную детскую клиническую больницу, где медики выявили тяжелое состояние у годовалой девочки. Взрослые пострадавшие были распределены по лечебным учреждениям.

Трех женщин доставили в городскую больницу № 2 Белгорода для стационарного наблюдения. Еще пятерых раненых отпустили домой после оказания помощи.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 7 июля: последние новости, бои, обстановка

Наступление ВС РФ на Харьков 7 июля: последние новости, бои, обстановка

Новая тактика ВСУ и успешный удар «Гераней»: новости СВО на утро 7 июля

Россия
Москва
Белгородская область
атаки ВСУ
атаки БПЛА
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.