Новая тактика ВСУ и успешный удар «Гераней»: новости СВО на утро 7 июля

Российские военные применили дроны «Герань» для ударов по используемым ВСУ железнодорожным локомотивам и крану в Харьковской области, украинская армия начала использовать тактику минирования и обстрела подъездных дорог к Энергодару. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 6 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ПВО отразила масштабную атаку сотен дронов ВСУ на Московский регион

С вечера 6 июля до 06:00 7 июля в направлении Московского региона летело более 430 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большая часть из них была ликвидирована на дальних подступах к региону.

При этом с 02:34 было перехвачено и сбито 36 дронов противника, летевших в сторону Москвы. Собянин не уточнил, над какими именно районами были ликвидированы беспилотники и к какому типу они принадлежали.

Стало известно об эвакуации детей из Константиновки

Подразделения Вооруженных сил РФ эвакуируют детей из Константиновки, сообщил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу. По его словам, в населенном пункте осталось достаточное количество мирных жителей. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Мирных жителей стараются выводить малыми группами. Командир батальона добавил, что российские военнослужащие занимаются расчисткой заминированных дорог.

Фото: РИА Новости

В Полтавской области рухнул вертолет ВСУ

В Полтавской области разбился вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины во время выполнения боевого задания, сообщил в социальных сетях городской совет Брод Львовской области. По последним данным, погибли все четверо членов экипажа.

Согласно обнародованной информации, погибли старший летчик — командир экипажа, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник. Церемония прощания пройдет в Бродах Львовской области.

Сбитые над Курском дроны ВСУ повредили жилые дома

В небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Хинштейн. По предварительным данным, инцидент привел к повреждению частных жилых домов в различных районах города.

По поручению губернатора на место инцидента выехали заместитель Александра Хинштейна и глава города Евгений Маслов. На месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции, а утром обследование дома начнет комиссия по оценке ущерба.

ВСУ попрощались с локомотивами после налета «Гераней» под Харьковом

Российские военные нанесли удары по железнодорожным локомотивам и крану, использовавшимся украинской армией. Цели были поражены в районе населенного пункта Близнюки в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что для ударов применялись дроны «Герань». Других подробностей операции представители МО РФ не обнародовали.

Военные РФ взяли в плен футболиста, мечтавшего играть за ЦСКА

Военнослужащие ВС РФ взяли в плен профессионального футболиста Егора Азбукина, который до мобилизации выступал за клубы Первой лиги Украины, а также играл в венгерском чемпионате. По его словам, однажды он был близок к поездке на просмотр в московский ЦСКА.

Как уточнил военнопленный, после завершения спортивной карьеры он подрабатывал в разных местах, в частности, был оператором на автозаправочной станции. В 2024 году его мобилизовали сотрудники ТЦК.

Названа новая тактика ВСУ под Энергодаром

ВСУ перешли к тактике минирования и обстрела подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщили в пресс-службе администрации города. Там добавили, что обстановка в городе в связи с постоянными обстрелами ВСУ остается напряженной.

Этими дорогами чаще всего пользуются энергодарцы, жители близлежащих населенных пунктов, в том числе и атомщики. Другой информации о ситуации в администрации не сообщили.

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