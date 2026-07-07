Ракетный удар по Белгороду ночью 7 июля: что известно, сколько жертв

Ракетный удар по Белгороду ночью 7 июля: что известно, сколько жертв

Ночью 7 июля украинская армия нанесла ракетный удар по Белгороду. Что известно о последствиях атаки, сколько жертв и пострадавших?

Что известно об ударе ВСУ по Белгороду ночью 7 июля

Врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил в канале в МАКС, что Белгород и Белгородский округ ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Он отметил, что, несмотря на то что большая часть снарядов была сбита, зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре.

«По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловском. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Также в округе в селе Пушкарном загорелась надворная постройка — сотрудники МЧС производят тушение пожара», — говорится в посте.

Также в Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты занимаются его ликвидацией. Кроме того, пострадала энергетическая инфраструктура. В некоторых районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением.

Позднее глава региона сообщил о повторных ракетных ударах. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет. Однако Шуваев уточнил, что в селе Беловском Белгородского округа в результате первого ракетного удара погиб мирный житель.

«Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это огромная и невосполнимая утрата для всех нас», — написал губернатор.

В Белгороде произошел пожар на инфраструктурном объекте, добавил Шуваев. На месте работают пожарные.

«Все экстренные службы продолжают работать в штатном режиме», — заключил он.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Какие еще российские регионы подверглись атакам ВСУ ночью 7 июля

Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночью вторника в небе над Курском были сбиты несколько беспилотников ВСУ. По его словам, повреждены частные дома, один из дронов врезался в технический этаж многоэтажного здания.

Также повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе частично отключено электричество из-за атак ВСУ на энергетические объекты. Сейчас специалисты оценивают масштаб разрушений.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений», — написал глава региона в МАКСе.

Кроме того, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Других подробностей он не привел.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

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