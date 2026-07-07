Силы ПВО сбили более 10 дронов ВСУ, летевших на Москву Собянин: силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Других подробностей он не привел.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев передавал, что в результате первой ракетной атаки со стороны ВСУ на село Беловское погиб мирный житель. Медицинскую помощь оказали трем жителям населенного пункта.

До этого стало известно, что в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Инцидент привел к повреждению частных жилых домов в различных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова.

Также при атаке дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Годовалая девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии со множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки.