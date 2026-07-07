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07 июля 2026 в 00:46

Сбитые над Курском дроны ВСУ повредили жилые дома

Хинштейн: сбитые над Курском дроны ВСУ врезались в жилые дома

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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В небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Хинштейн. По предварительным данным, инцидент привел к повреждению частных жилых домов в различных районах города.

Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия, — написал глава региона.

По поручению губернатора на место инцидента выехали заместитель Александра Хинштейна и глава города Евгений Маслов. На месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции, а утром обследование дома начнет комиссия по оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что силы ПВО перехватили и уничтожили 116 дронов ВСУ за период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, ликвидация дронов произошла над 15 территориями страны.

До этого стало известно, что при атаке дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Годовалая девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии со множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
дроны
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