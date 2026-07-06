Российская ПВО сбила более сотни дронов ВСУ за 12 часов МО: 116 дронов ВСУ сбито за 12 часов над 15 регионами России

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 116 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за период с 08:00 до 20:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Ведомство уточнило, что ликвидация дронов произошла над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Башкирии, а также над Крымом, Азовским и Черным морями.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Годовалая девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии со множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки.

До этого стало известно, что в результате массированной атаки беспилотников на Ярославль в ночь на 6 июля пострадали два человека. Оба пострадавших были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.