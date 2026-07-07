Стало известно о гибели мирного жителя при атаке ВСУ под Белгородом

Стало известно о гибели мирного жителя при атаке ВСУ под Белгородом Шуваев: при атаке ВСУ на село Беловское под Белгородом погиб мирный житель

В результате первой ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на село Беловское погиб мирный житель, сообщил в соцсетях временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По уточненным данным <...>, к сожалению, погиб мирный житель <...>. Это огромная и невосполнимая утрата для всех нас, — написал Шуваев.

Ранее глава региона информировал, что в результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины в селе Беловском Белгородской области пострадали три человека. Им была оказана медицинская помощь.

До этого стало известно, что в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Как проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн, инцидент привел к повреждению частных жилых домов в различных районах города.

Также при атаке дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Годовалая девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии со множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки.