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07 июля 2026 в 01:00

Белгородская область оказалась под массированной атакой ВСУ

Шуваев: под Белгородом три человека ранены в результате ракетного обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины в селе Беловское Белгородской области пострадали три человека, сообщил в МАКСе временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его информации, им оказывается медицинская помощь.

Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское, — написал Шуваев.

Ранее сообщалось, что в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Как проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн, инцидент привел к повреждению частных жилых домов в различных районах города.

До этого стало известно, что при атаке дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Годовалая девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии со множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки.

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