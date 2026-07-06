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06 июля 2026 в 23:59

ВСУ атаковали энергообъекты Запорожской области

Балицкий: из-за атаки ВСУ Запорожская область частично лишилась электричества

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Запорожской области частично прекращено электроснабжение из-за повреждения ряда энергетических объектов в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКСе. Сейчас эксперты оценивают повреждения.

В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений, — написал глава региона.

Ранее стало известно, что россиянка погибла в результате атаки ВСУ при помощи ствольной артиллерии на частный сектор прифронтовой Васильевки Запорожской области, еще трое пострадали. Как проинформировал Балицкий, также повреждения получили несколько жилых зданий.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии детский сад «Барвинок» в прифронтовом городе Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате обстрела была повреждена кровля здания.

Кроме того, украинский БПЛА ударил по рынку в Токмаке. На месте погибли пять человек, еще 18 пострадали. Врачи Токмакской ЦРБ организовали дополнительные операционные для получивших ранения.

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Евгений Балицкий
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