Россиянка погибла в результате атаки ВСУ при помощи ствольной артиллерии на частный сектор прифронтовой Васильевки Запорожской области, еще трое пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. Также повреждения получили несколько жилых зданий.

Три человека пострадали и один погиб в результате атаки ствольной артиллерии противника на частный сектор города Васильевки. Серьезные разрушения получили частные домовладения. Ранены мужчины 1960, 1976 и 1995 годов рождения. Женщина 1947 года рождения скончалась в больнице от ранений, не совместимых с жизнью, — написал Балицкий.

Ранее оперативный штаб региона сообщил, что мирный житель Белгородской области погиб в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины. Еще двое получили ранения, они самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии детский сад «Барвинок» в прифронтовом городе Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате обстрела была повреждена кровля здания.