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06 июля 2026 в 12:00

Детонация дрона ВСУ убила мирного жителя

Житель Белгородской области погиб в результате детонации дрона ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мирный житель Белгородской области погиб в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штабе региона в Telegram-канале. Еще двое получили ранения, они самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ.

В Ракитянском округе в поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении.

Предварительно, у пострадавших диагностированы акубаротравмы. Для дальнейшего обследования мужчин направят в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двух пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на Калининский район города. По его словам, удар был нанесен с использованием дрона.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Также восемь жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовых машин и один легковой автомобиль получили повреждения.

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Белгородская область
атаки ВСУ
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дроны
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