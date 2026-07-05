При атаке дрона в Горловке пострадали два мирных жителя

При атаке дрона в Горловке пострадали два мирных жителя

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двух пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на Калининский район города. По его словам, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, удар был нанесен с использованием дрона.

В результате атаки дрона ВСУ в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя, — написал Приходько.

Информация о состоянии пострадавших и характере полученных ими травм на данный момент не приводится. Другие обстоятельства произошедшего также не уточняются.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил: в результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали четыре мирных жителя. В Кировском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения. В Калининском районе Горловки беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате ранения средней степени тяжести получил мужчина 2000 года рождения. Также пострадал мужчина 1995 года рождения. Еще один пострадавший зарегистрирован в Волновахе.

До этого в Минобороны РФ сообщили о 116 сбитых беспилотниках ВСУ над регионами России за день. Отмечалось, что все БПЛА были самолетного типа.