Более сотни дронов ВСУ атаковали Россию за 12 часов Минобороны: силы ПВО сбили в небе над Россией 116 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО в течение дня сбили 116 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе и Республике Крым.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что подразделения, обеспечивающие защиту российских промышленных объектов от атак украинских дронов и ракет, начали получать вооружения «повышенных калибров». Для защиты предприятий также поставили комплексы радиоэлектронной борьбы.