В ДНР при атаках БПЛА пострадали четыре мирных жителя

В ДНР при атаках БПЛА пострадали четыре мирных жителя

В результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. В Кировском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1964 года рождения.

В Калининском районе Горловки беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате ранения средней степени тяжести получил мужчина 2000 года рождения. Также пострадал мужчина 1995 года рождения. Еще один пострадавший зарегистрирован в Волновахе. По словам Пушилина, при атаке на жилой дом ранения получил мужчина 1951 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Также в результате атак получили повреждения восемь жилых домов, 12 объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовых машин и один легковой автомобиль. Повреждения зафиксированы в Донецке, Макеевке, Дебальцеве, а также в Новоазовском, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Тельмановском муниципальных округах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о 116 сбитых беспилотниках ВСУ над регионами России за день. Отмечалось, что все БПЛА были самолетного типа.