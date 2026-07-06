Удары возмездия ВС РФ по Украине 6 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 6 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы России в период с 4 по 6 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины. Атакам подверглись предприятия, напрямую связанные с ВПК противника. Среди них: производители БПЛА, завод радиоэлектроники, приборостроительная база, судостроительная верфь. В числе наиболее значимых пораженных целей Жулянский машиностроительный завод «Визар»; склад горюче-смазочных материалов «Вишневое». Об этих и других ударах возмездия ВС России по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках ВС РФ в ночь на 6 июля

В ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, а также по объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ. Кроме того, была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

«Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие „Киев-71“ (объединение „Абрис ПТ“) — одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности типа „Стрела“, „Мара“, „Сирко“, „Авенжер“, „Эльф-К“, „Флайт Арроу“, FPV-дронов „Шрайк-10“, а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования», — сообщило ведомство.

Также был нанесен удар по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (государственное предприятие «Киевский завод „Буревестник“»), которое производит БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Кроме того, ВС РФ атаковали промышленное предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ») — один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ.

Минобороны РФ сообщило еще о двух атакованных крупных военных объектах Украины. Первый объект — судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», на котором производят артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М», а также выпускают и ремонтируют безэкипажные катера ударного типа. Второй — приборостроительный завод «Киев-1» (завод «Квант»), выпускающий системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун-МД».

В Киевской области были поражены ракетный агрегатно-детальный завод «Жуляны» (ООО «Жулянский машиностроительный завод „Визар“»), который производит и обслуживает зенитные ракетные системы и беспилотники большой дальности. Также были нанесены точные и эффективные удары по складу горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»), на котором хранились запасы бензина и дизеля для экстренных поставок в зону боевых действий.

Какие объекты на Украине были поражены ВС России 5 июля

ВС РФ в ночь на 5 июля поразили объекты в семи областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Олег Царев.

«В Черниговской области поражена газораспределительная станция в Газопроводном, железнодорожная инфраструктура в селе Олешня, АЗС в трех населенных пунктах. Были нанесены новые удары по нефтегазовым объектам в Харьковской, Полтавской и Сумской обл. Группа „Гераней“ ударила по транспортной системе одесской Затоки. В Павлограде и Харькове выгорели стоянки с большегрузами. В Днепропетровской области поражена ж/д станция Пятихатки-Стыковая, где под удар попал очередной локомотив», — написал он.

Минобороны России пока не прокомментировало информацию, опубликованную Царевым.

БПЛА «Герань-2» Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сводке Минобороны за 5 июля говорится об ударах БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» по автозаправочным станциям в Черниговской области. Их ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники.

«Уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Объективным контролем зафиксированы объемные пожары в местах поражения целей», — говорится в сообщении.

В Сумской области БПЛА «Герань-4 Сикер» ударил по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка.

«В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», — сообщили в военном ведомстве.

Что известно об ударах по военной инфраструктуре Украины 4 июля

Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 4 июля операторы БПЛА «Герань-4» и «Гербера» Вооруженных сил России поразили нефтебазу «Канцеровка», уничтожили хранилище ГСМ и ударили по месту хранения беспилотников ВСУ.

Также экипажи Су-34 отработали по позициям противника: четыре авиабомбы ФАБ-500 с УМПК разнесли пункт управления БПЛА 4-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР. Еще четыре авиабомбы ФАБ-250 с УМПК ударили по огневым позициям на опорном пункте 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Уланово в Сумской области. Кроме того, операторы БПЛА «Герань-4» уничтожили хранилище ГСМ в районе населенного пункта Панютино Харьковской области. Объект использовался для снабжения подразделений ВСУ.

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