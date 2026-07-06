Наемники бегут из ВСУ, АЗС Украины в огне: новости СВО к вечеру 6 июля

Наемники бегут из ВСУ, АЗС Украины в огне: новости СВО к вечеру 6 июля

Иностранные наемники ВСУ бросают позиции под Харьковом и игнорируют приказы командования, российские «Герани» выжигают украинские заправки и склады горючего, а также крупные оборонительные заводы. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 6 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Иностранные наемники ВСУ сбежали с позиций под Харьковом

Испаноговорящие наемники, участвовавшие в боях на стороне ВСУ, покинули свои позиции в районе Петро-Ивановки Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах. Они отказались выполнять приказы украинского командования.

В конце июня российские силовики уже фиксировали случаи дезертирства иностранцев на этом направлении. Наемники жаловались на плохую координацию со стороны ВСУ и крайне низкие шансы на выживание, так как интенсивность боев оказалась выше, чем в привычных для них Афганистане и на Ближнем Востоке.

ВС России ударили по заводам в Киеве

Судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском» в Киеве, специализирующееся на выпуске артиллерийских катеров «Гюрза-М», получило повреждения в результате атаки Вооруженных сил России, сообщило Министерство обороны РФ. Это предприятие является крупнейшим в своем роде на территории Украины.

В сообщении уточняется, что верфь также занимается производством и ремонтом ударных безэкипажных катеров. Завод был поражен в числе других целей в Киеве.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Также повреждения получили и несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Удары пришлись по заводам «Киев-71» и «Квант».

«Киев-71», входящий в объединение «Абрис ПТ», является одним из ведущих предприятий украинского ВПК, специализирующихся на создании разведывательных БПЛА большой и средней дальности таких типов, как «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К» и «Флайт Арроу». На нем производятся FPV-дроны «Шрайк-10», а также телеметрическое, электронное и оптическое оборудование.

«Герани» уничтожили склад топлива ВСУ под Запорожьем и заправки в нескольких областях Украины

Военные ВС РФ нанесли удар по стратегическому складу топлива украинских войск в районе Запорожья, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Для поражения цели, которую ВСУ использовали для обеспечения горючим транспортных средств, были задействованы расчеты беспилотных аппаратов «Герань» из состава войск беспилотных систем.

В ведомстве подчеркнули, что удар по объекту был точным. Склад ГСМ в Запорожье имел важное значение для логистики противника.

Российские военные также нанесли удары дронами «Герань» по автозаправочным станциям в Сумской и Черниговской областях, сообщило Министерство обороны России. Факты поражения целей подтверждаются видеокадрами объективного контроля, получаемыми с беспилотных летательных аппаратов в реальном времени.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие России поразили дронами «Герань» автозаправочные станции и бензовоз ВСУ в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Атакам подверглись объекты в селах Любимовка, Одаровка и городе Марганец.

Сладков высказался об эффективности ударов возмездия ВС России по Украине

Ответные удары российских войск по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали высокую результативность, заявил военный корреспондент Александр Сладков. Журналист подчеркнул, что необходимо продолжать ослаблять противника как на Крымском направлении, так и на других участках линии фронта.

Сладков также обратил внимание на реакцию Киева, который инициировал обсуждение в ООН, и предложил перенести дискуссию на события в Донбассе с 2014 года, включая гибель детей и трагедию с автобусом. По словам военкора, Москва готова к такому разговору.

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