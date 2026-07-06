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06 июля 2026 в 09:42

Испаноговорящие наемники ВСУ дружно побросали свои позиции под Харьковом

Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали у харьковского села Петро-Ивановка

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Испаноговорящие наемники ВСУ сбежали со своих позиций в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, солдаты отказались выполнять приказ украинского командования.

Очередная группа наемников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории, — отметил информатор.

Причем в конце июня российские силовики уже рассказывали о дезертирстве иностранцев на этом участке фронта. Многие наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, потому что интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

Ранее сообщалось, что солдаты украинской теробороны попали под обстрел со стороны заградотрядов ВСУ во время бегства с позиций в районе Бачевска Сумской области. По данным источника, заградотряды орудуют по всей линии боевого соприкосновения. Их главная задача — остановить бегство украинских военных.

До этого стало известно, что по состоянию на конец 2025 года около 480 тыс. украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ. В уголовном розыске числится более 160 тыс. человек.

Европа
Харьковская область
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дезертиры
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