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06 июля 2026 в 14:32

Российские войска БС ликвидировали склад с боеприпасами для БПЛА ВСУ

ВС России ударили «Геранями» по складу дронов ВСУ под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские войска беспилотных систем поразили ударными дронами «Герань» склад с боевыми частями к беспилотным аппаратам ВСУ в районе села Безруки Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В результате удара объект был полностью выведен из строя.

Кадры поражения склада с боевыми частями к беспилотным летательным аппаратам ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Безруки Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что испаноговорящие наемники ВСУ сбежали со своих позиций в районе Петро-Ивановки в Харьковской области. По словам источника, солдаты отказались выполнять приказ украинского командования. Причем в конце июня российские силовики уже рассказывали о дезертирстве иностранцев на этом участке фронта. Многие наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия.

До этого сообщалось, что солдаты украинской теробороны попали под обстрел со стороны заградотрядов ВСУ во время бегства с позиций в районе Бачевска Сумской области. По данным источника, заградотряды орудуют по всей линии боевого соприкосновения. Их главная задача — остановить бегство украинских военных.

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