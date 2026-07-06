Генерал раскрыл, до каких пор будут продолжаться атаки на Киев Генерал Липовой: атаки на Киев прекратятся после отказа Украины от террора

Атаки на Киев будут продолжаться до тех пор, пока власти Украины не откажутся от своей террористической политики, заявил NEWS.ru председатель президиума организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, в противном случае удары по украинской столице будут только усиливаться.

Атаки на Киев будут продолжаться до тех пор, пока Украина не откажется от своей террористической сущности и проведения акций по отношению к России. Удары будут только усиливаться. Мы станем применять новые виды высокоточного оружия, пока Киев полностью не выбросит белые флаги и не прекратит заниматься террором как по отношению к своему населению, так и к гражданам РФ, — пояснил Липовой.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удар, нанесенный по украинской столице в ночь на 6 июля, оказался «самым массированным». При этом аналогичную характеристику он давал и предыдущей атаке, которая была нанесена в ночь на 2 июля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема неэффективной работы систем ПВО связана с нехваткой ракет-перехватчиков. По его словам, боеприпасы для комплексов Patriot остаются на складах государств-партнеров.