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06 июля 2026 в 13:16

Генерал раскрыл, до каких пор будут продолжаться атаки на Киев

Генерал Липовой: атаки на Киев прекратятся после отказа Украины от террора

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Атаки на Киев будут продолжаться до тех пор, пока власти Украины не откажутся от своей террористической политики, заявил NEWS.ru председатель президиума организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, в противном случае удары по украинской столице будут только усиливаться.

Атаки на Киев будут продолжаться до тех пор, пока Украина не откажется от своей террористической сущности и проведения акций по отношению к России. Удары будут только усиливаться. Мы станем применять новые виды высокоточного оружия, пока Киев полностью не выбросит белые флаги и не прекратит заниматься террором как по отношению к своему населению, так и к гражданам РФ, — пояснил Липовой.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удар, нанесенный по украинской столице в ночь на 6 июля, оказался «самым массированным». При этом аналогичную характеристику он давал и предыдущей атаке, которая была нанесена в ночь на 2 июля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема неэффективной работы систем ПВО связана с нехваткой ракет-перехватчиков. По его словам, боеприпасы для комплексов Patriot остаются на складах государств-партнеров.

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