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06 июля 2026 в 11:37

Зеленский нашел корень неэффективности украинской ПВО

Зеленский связал неэффективность украинской системы ПВО с нехваткой ракет

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Проблема неэффективной работы систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины связана с нехваткой ракет-перехватчиков, написал в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. При этом, по его словам, боеприпасы для комплексов Patriot остаются на складах государств-партнеров.

Проблема кроется в нехватке поставок ракет-перехватчиков. В то время как боеприпасы для установок Patriot продолжают находиться на складах государств-партнеров, — говорится в сообщении.

Зеленский также выразил надежду, что по итогам саммита НАТО, который пройдет в Анкаре, США и европейские страны предпримут шаги для усиления защиты воздушного пространства Украины. Он подчеркнул, что у Запада есть для этого все необходимые ресурсы.

Ранее стало известно, что сразу несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве оказались повреждены в результате атаки со стороны Вооруженных сил России. По данным Министерства обороны РФ, удары пришлись по заводам «Киев-71» и «Квант».

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Владимир Зеленский
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