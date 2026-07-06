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06 июля 2026 в 13:02

Российские «Герани» уничтожили АЗС на Украине, которыми пользовались ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили АЗС в Сумской и Черниговской областях

Беспилотник «Герань» Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по автозаправочным станциям в Сумской и Черниговской областях, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Данные факты также подтверждаются кадрами с беспилотных летательных аппаратов.

Кадры поражения расчетами ударных БПЛА «Герань» автозаправочных станций в Сумской и Черниговской областях. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА, позволяют достоверно подтвердить уничтожение целей в режиме реального времени, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов предприятия «Нефтеэкспериментальное КП», расположенного на территории Киевской области. Производство обеспечивало поставки бензина и дизельного топлива в зону боевых действий для нужд Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны России, объект располагался в городе Вишневое и использовался как важная опытно-производственная и инженерно-техническая база.

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