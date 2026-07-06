Военэксперт оценил эффект от уничтожения киевского завода «Квант» Военэксперт Никулин: удары ВСУ по РФ снизятся после ликвидации завода «Квант»

Украина лишилась ключевой научно-производственной базы — приборостроительного завода «Квант» в Киеве, заявил в беседе с Lenta.ru. военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Он выразил надежду, что теперь количество ударов беспилотников по территории России значительно сократится.

Я надеюсь, что количество ударов по территории Российской Федерации с использованием беспилотников будет значительно сокращено. Этого и добивается руководство нашей страны: подавить огневые возможности противника, — сказал Никулин.

Эксперт также указал на серьезные проблемы ВСУ с противовоздушной обороной. По словам Никулина, вокруг Киева сосредоточили почти все доступные силы — порядка 10 дивизионов, что превышает количество средств ПВО на остальной территории Украины. Тем не менее ситуация остается критической: дефицит ракет и нехватка квалифицированных специалистов остаются нерешенными проблемами, заключил он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отключении электроснабжения в городе. По его словам, причиной стала атака на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя.