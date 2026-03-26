26 марта 2026 в 08:36

Армия России на полкилометра вклинилась в оборону врага под Сумами

Вооруженные силы России за последние дни значительно расширили зону контроля недалеко от населенного пункта Сопычь в Сумской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом военнослужащим удалось вклиниться в оборону противника на данном участке на полкилометра. В МО России данную информацию не комментировали.

За несколько суток нашим войскам удалось расширить зону контроля в районе населенного пункта Сопычь Сумской области и вклиниться на 500 м в глубину обороны противника, — сказал Марочко.

На прошлой неделе, 17 марта, подразделения группировки войск «Север» провели зачистку более 300 зданий и подвальных помещений в населенном пункте Сопычь. Операторы БПЛА выявляли и уничтожали боевую технику и живую силу украинских формирований.

Ранее Марочко рассказал, что после освобождения Никифоровки российские военные вышли к юго-восточным рубежам Рай-Александровки в ДНР и начали боевые действия за населенный пункт. По его словам, продвижение стало возможным благодаря недавнему отступлению противника из соседнего села. Министерство обороны ситуацию не комментировало.

