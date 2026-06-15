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15 июня 2026 в 08:13

Россиянам объяснили, можно ли покупать золото на маркетплейсах

В компании «Росвексель» рекомендовали не покупать золото на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Приобретать инвестиционное золото с точки зрения ценовой выгоды и юридической безопасности следует у организаций, которые специализируются на нем, рассказал РИА Новости глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев. Полноценная работа с драгметаллами всегда накладывает на участников рынка жесткие обязательства, поскольку этот сектор жестко регулируется государством.

С точки зрения как цены, так и гарантий, юридической защиты все-таки я бы смотрел на те компании, которые специализируются на этом базовом активе, — обозначил свою позицию Кабалоев.

Руководитель компании отдельно добавил, что золото обладает уникальной спецификой, а операции с ним требуют максимального уровня ответственности перед каждым клиентом. Комментируя потенциальные риски приобретения слитков и монет на торговых интернет-площадках, эксперт выразил сомнение в надежности таких сделок.

До этого сообщалось, что корпоративные облигации с рейтингом BBB стали самым доходным инструментом на финансовом рынке в мае. Они показали доходность в 2,1%. При этом на втором месте находятся акции транспортного сектора с показателем 1,6%.

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