В Центробанке назвали лидера по доходности на финрынке ЦБ: самым доходным инструментом на финрынке в мае стали корпоративные облигации

Самым доходным инструментом на финансовом рынке в мае стали корпоративные облигации с рейтингом BBB, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте Банка России. Они показали доходность в 2,1%.

При этом, по данным обзора, на втором месте находятся акции транспортного сектора с показателем 1,6%. Третью позицию заняли корпоративные облигации с рейтингами ААА и AA, продемонстрировавшие доходность в 1,2%.

Ранее председатель наблюдательного совета ПАО «Московская Биржа» Сергей Швецов отметил, что россияне все чаще участвуют в биржевых торгах, причем приток игроков особенно ощутим на рынке облигаций. При этом он уточнил, что на рынке акций игроков пока меньше.

До этого эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что криптовалюта утратит свои позиции в мире инвестиций в ближайшие годы. По его словам, это объясняется тем, что рынок цифровых активов крайне нестабилен.