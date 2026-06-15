Джастин Гейтджи проходит через Большой вестибюль Белого дома перед боем за титул чемпиона в легком весе

Гэтжи стал новым полноправным чемпионом UFC Гэтжи нанес Топурии первое поражение в карьере и завоевал титул UFC

Илия Топурия уступил американскому бойцу Джастину Гэтжи в масштабном титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. Уникальный в своем роде спортивный турнир принимал у себя Белый дом.

Американский спортсмен одержал досрочную победу техническим нокаутом из-за вынужденной остановки поединка сразу после окончания четвертого раунда по решению дежурного врача. Для 29-летнего Топурии эта неудача стала первым официальным поражением в смешанных единоборствах (MMA) при 17 успешных победах.

Свой титул испанский боец завоевал в июне 2025 года, когда эффектно нокаутировал знаменитого бразильца Чарльза Оливейру. В свою очередь, 37-летний Гэтжи теперь имеет в своем послужном списке 28 побед при 5 поражениях. Ранее в январе американец единогласным решением судей одолел британца Пэдди Пимблетта, удерживая статус временного чемпиона, а теперь стал неоспоримым обладателем пояса.

Ранее схватка Хамзата Чимаева и Диллона Дэниса на турнире в Сент-Луисе переросла в массовую потасовку из-за дисквалификации Дэниса за попытку запрещенного удушающего приема. Это решение спровоцировало драку между командами спортсменов, однако победа по техническим основаниям в итоге была присуждена Чимаеву.