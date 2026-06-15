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15 июня 2026 в 08:18

Экс-морпех США рассказал об объявленной спецслужбами Украины охоте на него

Экс-морпех США Риттер заявил, что спецслужбы Украины хотят его уничтожить

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Максим Захаров /РИА Новости
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Экс-разведчик США Скотт Риттер на презентации своей книги в Донецке заявил,что украинские спецслужбы намерены уничтожить его. По словам эксперта, которые приводит ТАСС, Киев считает его информационным террористом.

Украинские разведслужбы хотят выследить и уничтожить меня. И все это делается на деньги американских налогоплательщиков, деньги, которые выделяют Конгресс и сенат, — отметил он.

Ранее Риттер сообщил, что во время визита в ЛНР побывал на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По его словам, в момент приезда в Старобельск ВСУ атаковали город дронами, и ему помогли оперативно эвакуироваться.

Также Риттер заявлял, что Запад упустил ключевой сигнал президента России Владимира Путина о решимости Москвы достичь целей спецоперации. В частности, бывший разведчик отметил, что обращение главы российского государства к военным в конце своего выступления (президент призвал: «Работайте, братья») подчеркивало призыв к продолжению работы на фронте, а также констатировало, что конфликт завершится только безоговорочной капитуляцией Украины.

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