Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР побывал на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске, сообщает ТАСС. По его словам, в момент приезда в Старобельск ВСУ атаковали город дронами, Риттеру помогли оперативно эвакуироваться.
Когда уже прибыл в Старобельск, то непосредственно было два громких взрыва <...> меня быстро оттуда увезли, — сказал он.
Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что удар по Старобельску был задуман Киевом и европейскими союзниками как способ спровоцировать волну недовольства внутри России.
До этого исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов заявил, что пострадавшую в Старобельске студентку перевели из Луганска в больницу Новопскова. Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.