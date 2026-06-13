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13 июня 2026 в 16:52

Экс-разведчик США побывал в Старобельске и попал под атаку БПЛА

Экс-разведчик Риттер побывал на месте атаки ВСУ в Старобельске и попал под удар

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР побывал на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске, сообщает ТАСС. По его словам, в момент приезда в Старобельск ВСУ атаковали город дронами, Риттеру помогли оперативно эвакуироваться.

Когда уже прибыл в Старобельск, то непосредственно было два громких взрыва <...> меня быстро оттуда увезли, — сказал он.

Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что удар по Старобельску был задуман Киевом и европейскими союзниками как способ спровоцировать волну недовольства внутри России.

До этого исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов заявил, что пострадавшую в Старобельске студентку перевели из Луганска в больницу Новопскова. Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

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