ВСУ ударили по Мелитополю в ночь визита Риттера Дроны ВСУ атаковали Мелитополь во время визита экс-разведчика США Риттера

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что в ночь его приезда в Мелитополь Запорожской области украинские войска атаковали город беспилотниками. По его словам, которые приводит ТАСС, была атакована электростанция, местные жители оставались без электричества еще весь следующий день.

Электростанция, которая как раз обеспечивает электричеством Мелитополь, была атакована. Хоть я и не видел саму атаку, я прекрасно понимаю последствия, — приводит агентство слова Риттера.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 483 беспилотных летательных аппарата Украины. Также военные ликвидировали восемь управляемых авиабомб.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения. Он подчеркнул, что семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Темрюкском районе украинскими беспилотниками был атакован паром «Панагия» на Керченской переправе. По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал.