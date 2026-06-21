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21 июня 2026 в 12:48

Минобороны сообщило о 483 сбитых БПЛА

В Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 483 украинских БПЛА за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 483 беспилотных летательных аппарата Украины, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС. Также военные ликвидировали восемь управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что боевая часть упавшего на крышу многоквартирного жилого дома беспилотника ВСУ в Севастополе обезврежена. По его словам, жильцы возвращаются в квартиры.

Утром 21 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей.

Также врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию региона 80 раз. В результате ударов со стороны противника ранения различной степени тяжести получили минимум шесть мирных жителей.

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