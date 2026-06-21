Боевую часть упавшего на крышу в Севастополе БПЛА обезвредили

Боевая часть упавшего на крышу многоквартирного жилого дома беспилотника ВСУ в Севастополе обезврежена, сообщил в мессенджере МАКС губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, жильцы возвращаются в квартиры.

Пиротехники МЧС оперативно произвели обезвреживание боевой части вражеского БПЛА, — отметил он.

Утром 21 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым, Адыгею, и акватории Азовского и Черного морей, уточнили в министерстве.

Ранее Развожаев сообщил, что график временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе. По его словам, отключение света позволит предотвратить перегруз электрических сетей за пределами города.