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21 июня 2026 в 11:11

График отключения света ввели в Севастополе

Развожаев сообщил о введении графика отключения электроэнергии в Севастополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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График временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, отключение света позволит предотвратить перегруз электрических сетей за пределами города.

Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии, — написал Развожаев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливо будет продаваться только государственным службам.

До этого оперштаб Кубани сообщил о приостановке паромных перевозок через Керченскую переправу с 21 июня. Водителям посоветовали выбирать трассу Р-280 и ехать через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Это решение было принято после того, как в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал.

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