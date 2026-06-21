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21 июня 2026 в 10:20

Аксенов сообщил о прекращении продажи топлива на АЗС Крыма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, топливо будет продаваться только государственным службам.

Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, — сообщил Аксенов.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что местным жителям не стоит создавать ажиотаж на автозаправочных станциях из-за временных перебоев с отдельными марками топлива. Он попросил автомобилистов заправляться только по необходимости и не закупаться впрок. Артамонов заверил, что поставки бензина в регион продолжаются.

До этого появилась информация, что объем отгрузок бензина и дизельного топлива в Саратовской области за сутки вырос на 70%. Губернатор Роман Бусаргин заверил, что в регионе имеются запасы горючего.

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