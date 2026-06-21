Жителей Липецкой области призвали не беспокоиться о топливе Артамонов: жителям Липецкой области не нужно создавать ажиотаж на заправках

Жителям Липецкой области не стоит создавать ажиотаж на автозаправочных станциях из-за временных перебоев с отдельными марками топлива, заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своих социальных сетях. По его словам, поставки бензина в регион продолжаются.

Глава региона лично проехал по населенным пунктам и зафиксировал отсутствие некоторых видов топлива на отдельных АЗС в Липецке, Ельце и округах. Это создает повышенную нагрузку на заправки, где бензин есть, и приводит к очередям. Артамонов напомнил, что год назад уже была подобная ситуация. Он призвал заправляться только по необходимости.

Поставки топлива в регион продолжаются. И сейчас важно не раскачать ситуацию еще сильнее, — отметил он.

Также губернатор пообещал добиться от операторов понятных графиков поставок и контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения. Кроме того, совместно с УФАС будут проводиться проверки по жалобам на цены.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин обращал внимание, что объем отгрузок бензина и дизельного топлива в регионе за сутки вырос на 70%, запасы горючего имеются. Он также поручил создать новые схемы поставок для сбалансированного распределения топлива по заправочным станциям.