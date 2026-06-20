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20 июня 2026 в 14:21

Саратовские власти прояснили ситуацию с топливом в регионе

Саратовский губернатор Бусаргин заявил о достаточных запасах топлива для АЗС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Объем отгрузок бензина и дизельного топлива в Саратовской области за сутки вырос на 70%, запасы горючего в регионе имеются, написал глава региона Роман Бусаргин в МАКСе. Он также поручил создать новые схемы поставок для сбалансированного распределения топлива по заправочным станциям.

По данным представителей нефтеперерабатывающих производств, за последние сутки на территории региона резко возрос спрос на бензин и дизельное топливо. Объемы отгрузок по сравнению с обычными периодами увеличились на 70%. На этом фоне возникли временные объективные сложности по логистике. При этом вопросов по запасам горючего в регионе нет, — заявил Бусаргин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выезжающих из региона туристов обеспечат бензином, для этого будут определены автозаправочные комплексы. По его словам, также работает горячая линия Министерства курортов и туризма РФ, правительство региона рассматривает все заявки в ручном режиме.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном объеме. В городе сформирован запас топлива примерно на 1,5 месяца, планируется наращивание поставок.

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