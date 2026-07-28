Жительница Балаково перевела «сотруднику ФСБ» более 500 тыс. рублей

В Балакове Саратовской области местная жительница перевела мошенникам более 500 тыс. рублей, сообщает телеканал «Саратов 24». Женщине позвонил аферист и представился «сотрудником ФСБ».

Сообщается, что местная жительница попалась на схему с «безопасным счетом». Во время звонка злоумышленники заявили, что с банковского счета женщины совершаются подозрительные операции.

Через несколько дней она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину 18-летний молодой человек стал жертвой телефонных мошенников, лишившись 75 млн рублей. Злоумышленники, представившись сотрудниками военкомата, выманили у него код из СМС, после чего убедили юношу, что его аккаунт взломан и используется для переводов человеку в федеральном розыске.