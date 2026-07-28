«Не мешает играть»: Непомнящий раскрыл тренерскую философию Зидана

Тренерская философия Зинедина Зидана заключается в использовании лучших качеств футболистов, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он напомнил, что за счет этой концепции француз три раза подряд выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом».

Зидан как тренер использует лучшие качества футболистов. Он не мешает им играть. Иногда выдающиеся игроки теряют себя в тренерстве, когда начинают ломать игроков под себя. Но это не про Зидана. Во всяком случае так было в «Реале». Там они играли в свое удовольствие, и эти условия создал для них Зидан, — сказал Непомнящий.

Он отметил, что долгая пауза не повлияет на качество работы Зидана. Специалист покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор никого не тренировал.

Тренер национальной сборной — это не тренер клуба. Там немного другие задачи. Нужно больше работать вне соревновательного периода: тренер анализирует игроков, готовит структуру игры, это больше, можно сказать, чиновничья работа. Поэтому эта пауза на него не повлияет, — считает Непомнящий.

Ранее Зидана назначили главным тренером сборной Франции по футболу. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил командой на протяжении 14 лет. Под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира (2018), стала серебряным призером мирового (2022) и европейского первенств (2016), а также победила в Лиге наций (2021).