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27 июля 2026 в 21:09

Детский тренер по футболу из Пензы стал игроком клуба Шри-Ланки

Детский тренер по футболу Шестернин подписал контракт с клубом из Шри-Ланки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Детский тренер по футболу из Пензы Алексей Шестернин стал игроком клуба из Шри-Ланки, передает Telegram-канал Mash. Он рассказал, что решил подписать профессиональный контракт, чтобы показать своим воспитанникам, что добиться такой цели реально.

По словам Шестернина, самым сложным этапом оказалось оформление регистрации, так как клуб запросил международный трансферный сертификат ITC, о котором он раньше ничего не знал. Тренер отметил, что при оформлении трансфера через РФС возникли сложности, а сам процесс оказался гораздо труднее.

Кроме регистрации, футболист долго ждал получения визы и прилетел в Шри-Ланку лишь накануне первой игры после 50 часов в дороге. Он подчеркнул, что хочет приносить пользу новой команде и своим примером убедить молодых российских игроков не бросать футбол после первых неудач.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с NEWS.ru заявил: новому тренеру «Динамо» Сандро Шварцу наплевать на результат. По его словам, в случае неудачного выступления специалист заберет неустойку и покинет клуб.

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